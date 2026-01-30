Три новых извержения вулкана Семеру произошло в Индонезии

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Три новых извержения вулкана Семеру произошли в провинции Восточная Ява в центральной части Индонезии.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

    Пепел достиг высоты 1 тыс. м над кратером вулкана, или 4 676 м над уровнем моря, и он с большой интенсивностью распространяется в восточном направлении.

    В Центре вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовали жителям региона и туристам соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру в радиусе 5 км из-за риска выбрасывания вулканом раскаленных камней.

    Семеру - четвертый по высоте вулкан в Индонезии (3 676 м над уровнем моря) и самая высокая вершина на острове Ява.

