Si Cinpin Fridrix Mertslə danışıqlar aparıb
Digər ölkələr
- 25 fevral, 2026
- 14:04
Çin Sədri Si Cinpin çərşənbə günü Pekində Almaniya Kansleri Fridrix Mertslə görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.
Digər təfərrüatlar açıqlanmır.
Xatırladaq ki, F.Merts bu gün Çinə iki günlük səfərə gedib. O, artıq Baş nazir Li Tsyanla danışıqlar aparıb.
