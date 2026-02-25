İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Si Cinpin Fridrix Mertslə danışıqlar aparıb

    • 25 fevral, 2026
    • 14:04
    Si Cinpin Fridrix Mertslə danışıqlar aparıb

    Çin Sədri Si Cinpin çərşənbə günü Pekində Almaniya Kansleri Fridrix Mertslə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Sinxua" agentliyi məlumat yayıb.

    Digər təfərrüatlar açıqlanmır.

    Xatırladaq ki, F.Merts bu gün Çinə iki günlük səfərə gedib. O, artıq Baş nazir Li Tsyanla danışıqlar aparıb.

    Си Цзиньпин провел переговоры с Фридрихом Мерцем

