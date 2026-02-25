İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    Əfqanıstanda 5,7 maqnitudalı zəlzələ olub

    • 25 fevral, 2026
    • 15:55
    Əfqanıstanda 5,7 maqnitudalı zəlzələ olub

    Əfqanıstan ərazisində 5,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.

    Yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 16:12-də baş verib. Zəlzələnin ocağı 67 km dərinlikdə, episentri isə Bədəxşan vilayətində yerləşib.

    Özbəkistan KİV-nin məlumatına görə, yeraltı təkanlar Özbəkistan ərazisində də hiss olunub. Surxandərya vilayətində zəlzələnin gücü 2 bala qədər olub. Episentrdən regiona qədər olan məsafə təxminən 343 km təşkil edib.

    Özbəkistan ərazisində xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.

    В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
    Magnitude 5.7 earthquake strikes Afghanistan

