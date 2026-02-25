Əfqanıstanda 5,7 maqnitudalı zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 25 fevral, 2026
- 15:55
Əfqanıstan ərazisində 5,7 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə xarici KİV məlumat yayıb.
Yeraltı təkanlar yerli vaxtla saat 16:12-də baş verib. Zəlzələnin ocağı 67 km dərinlikdə, episentri isə Bədəxşan vilayətində yerləşib.
Özbəkistan KİV-nin məlumatına görə, yeraltı təkanlar Özbəkistan ərazisində də hiss olunub. Surxandərya vilayətində zəlzələnin gücü 2 bala qədər olub. Episentrdən regiona qədər olan məsafə təxminən 343 km təşkil edib.
Özbəkistan ərazisində xəsarət alanlar və dağıntılar barədə məlumat daxil olmayıb.
