В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны
- 25 февраля, 2026
- 15:43
На территории Афганистана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
Подземные толчки произошли в 16:12 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 67 км, эпицентр находился в провинции Бадахшан.
По данным узбекских СМИ, подземные толчки ощущались и на территории Узбекистан. В Сурхандарьинской области сила землетрясения составила до 2 баллов. Расстояние от эпицентра до региона оценивается примерно в 343 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на территории Узбекистана не поступало.
Последние новости
16:24
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ханабад Ходжалинского районаВнутренняя политика
16:22
Папоян: В Ереване видят перспективу масштабной двусторонней торговли с БакуВ регионе
16:21
В Польше мэра Ченстохова задержали по подозрению в коррупцииДругие страны
16:21
Синоптики предупредили о резком снижении температуры: в Баку пойдет мокрый снегЭкология
16:17
Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе ХоджавендВнутренняя политика
16:15
Ильхам Алиев ознакомился с проделанными в городе Ходжавенд работами, встретился с жителямиВнутренняя политика
16:13
Брат посла Армении в США приговорен к году тюремного заключения условноВ регионе
16:09
Фото
Минфин Азербайджана и ЕБРР рассмотрели приоритеты сотрудничестваФинансы
16:07