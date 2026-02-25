Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 15:43
    В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

    На территории Афганистана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Подземные толчки произошли в 16:12 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 67 км, эпицентр находился в провинции Бадахшан.

    По данным узбекских СМИ, подземные толчки ощущались и на территории Узбекистан. В Сурхандарьинской области сила землетрясения составила до 2 баллов. Расстояние от эпицентра до региона оценивается примерно в 343 км.

    Информации о пострадавших и разрушениях на территории Узбекистана не поступало.

    Афганистан Узбекистан землетрясение
    Əfqanıstanda 5,7 maqnitudalı zəlzələ olub
    Magnitude 5.7 earthquake strikes Afghanistan

    Последние новости

    16:24

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ханабад Ходжалинского района

    Внутренняя политика
    16:22

    Папоян: В Ереване видят перспективу масштабной двусторонней торговли с Баку

    В регионе
    16:21

    В Польше мэра Ченстохова задержали по подозрению в коррупции

    Другие страны
    16:21

    Синоптики предупредили о резком снижении температуры: в Баку пойдет мокрый снег

    Экология
    16:17

    Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ходжавенд

    Внутренняя политика
    16:15

    Ильхам Алиев ознакомился с проделанными в городе Ходжавенд работами, встретился с жителями

    Внутренняя политика
    16:13

    Брат посла Армении в США приговорен к году тюремного заключения условно

    В регионе
    16:09
    Фото

    Минфин Азербайджана и ЕБРР рассмотрели приоритеты сотрудничества

    Финансы
    16:07

    Лала Бабазаде дисквалифицирована на 36 месяцев за нарушение антидопинговых правил

    Индивидуальные
    Лента новостей