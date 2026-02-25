В Афганистане произошло землетрясение магнитудой 5,7

На территории Афганистана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Подземные толчки произошли в 16:12 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 67 км, эпицентр находился в провинции Бадахшан.

По данным узбекских СМИ, подземные толчки ощущались и на территории Узбекистан. В Сурхандарьинской области сила землетрясения составила до 2 баллов. Расстояние от эпицентра до региона оценивается примерно в 343 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на территории Узбекистана не поступало.