İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Ukrayna Rusiyanın kimya zavoduna hücum edib, dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 25 fevral, 2026
    • 13:06
    Ukrayna Rusiyanın kimya zavoduna hücum edib, dörd nəfər ölüb

    Ukrayna Silahlı Qüvvələri fevralın 25-nə keçən gecə Rusiyanın Smolensk vilayətinin Doroqobuj şəhərindəki "Doroqobuj" kimya zavoduna hücum edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" məlumat yayıb.

    Məlumata əsasən, Ukrayna PUA-sının zərbələri kimya zavodunun ərazisində yanğına səbəb olub.

    "Doroqobuj" ASC Smolensk vilayətində iri sənaye müəssisəsidir və azot gübrələrinin və kimya məhsulların istehsalı üzrə ixtisaslaşıb.

    Öz növbəsində, regionun qubernatoru Vasili Anoxin bildirib ki, hücum nəticəsində zavodun dörd əməkdaşı həlak olub, 10 nəfər yaralanıb.

    "Doroqobuj" müəssisəsi hücuma məruz qalıb. Müəssisənin dörd əməkdaşı peşəkar xidməti borcunu yerinə yetirərkən faciəvi şəkildə həlak olub. 10 nəfər yaralanıb", - o qeyd edib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi
    ВСУ атаковали химзавод "Дорогобуж" в России, погибли 4 человека

    Son xəbərlər

    13:14

    AMEA-nın Qarabağ elmi bölməsi yaradılacaq

    Elm və təhsil
    13:12

    Qazaxıstanda "Su-30SM" qırıcısı qəzaya uğrayıb

    Region
    13:06

    Azərbaycan qarğıdalı idxalını 62 %-dən çox azaldıb

    ASK
    13:06

    Ukrayna Rusiyanın kimya zavoduna hücum edib, dörd nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    13:03

    Ceyhun Əmrahov dünya çempionatında qızıl medal hədəfləyir

    Fərdi
    12:53

    Tbilisi, Kaxeti və Kvemo Kartlidə saxta terror mesajları yayan şübhəlilər saxlanılıb

    Region
    12:41

    Yaqub Mahmudov: "Türkdilli dövlətlər" ifadəsindən əl çəkmək lazımdır

    Elm və təhsil
    12:38

    Luvr muzeyinin yeni direktoru Kristof Leribo olacaq

    Digər ölkələr
    12:38

    Azərbaycanda növbəti kiberdiplomatiya konfransına hazırlıq gedir

    İKT
    Bütün Xəbər Lenti