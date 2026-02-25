Ukrayna Rusiyanın kimya zavoduna hücum edib, dörd nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 25 fevral, 2026
- 13:06
Ukrayna Silahlı Qüvvələri fevralın 25-nə keçən gecə Rusiyanın Smolensk vilayətinin Doroqobuj şəhərindəki "Doroqobuj" kimya zavoduna hücum edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "RBK-Ukrayna" məlumat yayıb.
Məlumata əsasən, Ukrayna PUA-sının zərbələri kimya zavodunun ərazisində yanğına səbəb olub.
"Doroqobuj" ASC Smolensk vilayətində iri sənaye müəssisəsidir və azot gübrələrinin və kimya məhsulların istehsalı üzrə ixtisaslaşıb.
Öz növbəsində, regionun qubernatoru Vasili Anoxin bildirib ki, hücum nəticəsində zavodun dörd əməkdaşı həlak olub, 10 nəfər yaralanıb.
"Doroqobuj" müəssisəsi hücuma məruz qalıb. Müəssisənin dörd əməkdaşı peşəkar xidməti borcunu yerinə yetirərkən faciəvi şəkildə həlak olub. 10 nəfər yaralanıb", - o qeyd edib.
