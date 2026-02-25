Viktor Mayko: Azərbaycan energetika sahəsində Ukraynanın strateji tərəfdaşıdır
- 25 fevral, 2026
- 18:43
Ukrayna Azərbaycanı energetika, tranzit və logistika sahəsində təbii və strateji tərəfdaş kimi görür.
"Report"un Qazaxıstan bürosu xəbər verir ki, bu barədə jurnalistlərə Ukraynanın Qazaxıstandakı səfiri Viktor Mayko bildirib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycan uzunmüddətli milli maraqlardan çıxış edərək öz karbohidrogen hasilatının artırılması və tranzit imkanlarının genişləndirilməsi siyasətini ardıcıl və düzgün şəkildə qurur.
Bununla yanaşı, Türkiyədə və Cənubi Avropa ölkələrində neft və qaza olan tələbat sabit şəkildə artır, bu da tədarük həcminin artırılması üçün əlavə tələb formalaşdırır.
Səfir qeyd edib ki, əsas istiqamətlərdən biri Qazaxıstan neftinin Xəzər dənizi vasitəsilə, daha sonra isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan marşrutu üzrə nəqlidir. O xatırladıb ki, Bakı və Astana bu cür tədarüklərin artırılmasını müzakirə edirlər.
Diplomat vurğulayıb ki, Ukrayna təkcə Qazaxıstan neftinin alınmasında deyil, həm də onun öz ərazisində emal edilməsində, Qazaxıstan və Azərbaycandan olan tərəfdaşların iştirakı ilə neft məhsullarının Avropaya ixracında maraqlıdır. Ukrayna, həmçinin Xəzər regionundan qaz almaqda da maraqlıdır.
Viktor Mayko əlavə edib ki, energetikadan başqa, Kiyev Qazaxıstan və Azərbaycanla nəqliyyat-logistika sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir. Xüsusilə, Ukrayna Çin və Mərkəzi Asiya ölkələrini Azərbaycan və Türkiyə vasitəsilə Avropa ilə birləşdirən Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM, Orta Dəhliz) fəal iştirakçısı olmaq niyyətindədir.
Ukrayna tərəfinin qənaətinə görə, Azərbaycan artıq bu gün Rusiya ərazisindən yan keçməklə Avropa ilə Asiya arasında alternativ və daha təhlükəsiz ticarət-nəqliyyat dəhlizlərinin formalaşdırılmasında həlledici rol oynayır.