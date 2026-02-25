İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumu (WUF13) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Azərbaycanla Ukrayna arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Energetika
    • 25 fevral, 2026
    • 23:47
    Azərbaycanla Ukrayna arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Azərbaycanla Ukrayna arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələləri müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Seymur Mərdəliyev "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    Səfir bildirib ki, Azərbaycanın energetika naziri Pərviz Şahbazov ukraynalı həmkarı Denis Şmıqalla onlayn formatda görüşüb. Onun sözlərinə görə, görüşdə energetika sahəsində əməkdaşlıq məsələləri ilə yanaşı, Azərbaycanın Ukraynanın enerji dayanıqlılığına yardımı ilə bağlı da fikir mübadiləsi aparılıb.

    S. Mərdəliyev nazirlərin görüşündən sonra D. Şmıqalla ikitərəfli enerji əməkdaşlığını daha da gücləndirmə istiqamətində müzakirə apardığını qeyd edib.

    Azərbaycanla Ukrayna arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib
    Azərbaycanla Ukrayna arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib
    Azərbaycanla Ukrayna arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib
    Azərbaycan Ukrayna Denis Şmıqal müzakirə

    Son xəbərlər

    23:55

    Azərbaycan XİN Xocalı soyqırımının 34-cü ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

    Xarici siyasət
    23:51

    Braziliyada daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 40-a çatıb

    Digər ölkələr
    23:47
    Foto

    Azərbaycanla Ukrayna arasında energetika sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib

    Energetika
    23:40

    "Axios": Vaşinqton Tehranla müddətsiz nüvə sazişi bağlamaq istəyir

    Digər ölkələr
    23:32

    "Xəzər-Qara dəniz-Avropa" enerji dəhlizi üçün dəniz dibinin tədqiqatları iki mərhələdə aparılacaq

    Energetika
    23:24

    Zelenskinin müşaviri: Ukrayna və ABŞ prezidentləri arasında telefon danışığı 30 dəqiqə çəkib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:21

    KİV: ABŞ Çinin hərbi fəaliyyətinin izlənilməsini təkmilləşdirmək üçün 12 milyard dollardan çox vəsait xərcləyəcək

    Digər ölkələr
    23:01

    Əraqçi: İran raketlərinin mənzilini bilərəkdən 2 min km-ə qədər məhdudlaşdırıb

    Region
    22:56

    Qlobal borc 2025-ci ildə rekord həddə çatıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti