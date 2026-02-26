Ильхам Алиев Всемирный форум городов (WUF13) мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области энергетики

    Энергетика
    26 февраля, 2026
    • 00:54
    Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области энергетики

    Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил с украинским коллегой Денисом Шмыгалем двустороннее сотрудничество в энергетической сфере.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил азербайджанский посол в Киеве Сеймур Мардалиев.

    По словам дипломата, обсуждения прошли в онлайн-формате. Стороны наряду с вопросами сотрудничества в энергетической сфере также обменялись мнениями относительно помощи Азербайджана в укреплении энергетической устойчивости Украины.

    С. Мардалиев отметил, что после переговоров министров он провел с Д. Шмыгалем обсуждение в направлении дальнейшего укрепления двустороннего энергетического сотрудничества.

