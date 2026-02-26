Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области энергетики
Энергетика
- 26 февраля, 2026
- 00:54
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил с украинским коллегой Денисом Шмыгалем двустороннее сотрудничество в энергетической сфере.
Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил азербайджанский посол в Киеве Сеймур Мардалиев.
По словам дипломата, обсуждения прошли в онлайн-формате. Стороны наряду с вопросами сотрудничества в энергетической сфере также обменялись мнениями относительно помощи Азербайджана в укреплении энергетической устойчивости Украины.
С. Мардалиев отметил, что после переговоров министров он провел с Д. Шмыгалем обсуждение в направлении дальнейшего укрепления двустороннего энергетического сотрудничества.
