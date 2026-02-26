Обсуждено сотрудничество Азербайджана и Украины в области энергетики

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил с украинским коллегой Денисом Шмыгалем двустороннее сотрудничество в энергетической сфере.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил азербайджанский посол в Киеве Сеймур Мардалиев.

По словам дипломата, обсуждения прошли в онлайн-формате. Стороны наряду с вопросами сотрудничества в энергетической сфере также обменялись мнениями относительно помощи Азербайджана в укреплении энергетической устойчивости Украины.

С. Мардалиев отметил, что после переговоров министров он провел с Д. Шмыгалем обсуждение в направлении дальнейшего укрепления двустороннего энергетического сотрудничества.