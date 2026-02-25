Виктор Майко: Азербайджан - стратегический партнер Украины в энергетике

Украина рассматривает Азербайджан в качестве естественного и стратегического партнера в сфере энергетики, транзита и логистики.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом журналистам заявил посол Украины в Казахстане Виктор Майко.

По его словам, Азербайджан последовательно и грамотно выстраивает политику по наращиванию собственной добычи углеводородов и расширению транзитных возможностей, исходя из долгосрочных национальных интересов.

При этом спрос на нефть и газ стабильно растет в Турции и странах Южной Европы, что формирует дополнительные запросы на увеличение объемов поставок.

Посол отметил, что одним из ключевых направлений является транспортировка казахстанской нефти через Каспийское море, далее по маршруту Баку–Тбилиси–Джейхан. Он напомнил, что Баку и Астана обсуждают увеличение таких поставок.

Дипломат подчеркнул, что Украина заинтересована не только в получении казахстанской нефти, но и в ее переработке на своей территории, экспорт нефтепродуктов в Европу с участием партнеров из Казахстана и Азербайджана.

Виктор Майко добавил, что Украина также заинтересована в получении газа из Каспийского региона.

Кроме энергетики, Киев намерен расширять сотрудничество с Казахстаном и Азербайджаном в транспортно-логической сфере. В частности, Украина намерена стать активным участником Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Средний коридор), соединяющего Китай и страны Центральной Азии с Европой через Азербайджан и Турцию.

По оценке украинской стороны, Азербайджан уже сегодня играет ключевую роль в формировании альтернативных и более безопасных торгово-транспортных коридоров между Европой и Азией в обход территории России.