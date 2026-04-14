В Азербайджане расширяется охват обязательного личного страхования от несчастных случаев

В Азербайджане разрабатывается концепция по расширению охвата обязательного личного страхования от несчастных случаев.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вюсал Гурбанов.

"В рамках концепции количество страховых свидетельств может измениться исходя из требований законодательства. Это вид страхования, который в основном предусматривает междугородние и международные перевозки. Пересмотр страховых сумм также является нашей целью. После того как концепция будет готова, мы дадим общественности соответствующие разъяснения", - отметил он.