Azərbaycanda icbari fərdi qəza sığortasının əhatəliliyi artırılır
Maliyyə
- 14 aprel, 2026
- 16:42
Azərbaycanda icbari fərdi qəza sığortasının əhatəliliyinin artırılması üçün konsepsiya hazırlanır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Vüsal Qurbanov bildirib.
"Konsepsiya çərçivəsində sığorta şəhadətnamələrinin sayı qanunvericiliyin tələbindən irəli gələrək dəyişə bilər. Bu, əsasən şəhərlərarası və beynəlxalq daşımaları nəzərdə tutan bir sığorta növüdür. Sığorta məbləğlərinə yenidən baxılması da bizim hədəfimizdir. Konsepsiya hazır olduqdan sonra ictimaiyyətə bununla bağlı açıqlamalar verəcəyik", - deyə o qeyd edib.
