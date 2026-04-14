Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года
- 14 апреля, 2026
- 17:12
Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату на 2025-2030 годы.
Об этом балканскому бюро Report сообщили в Министерстве энергетики, горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Северной Македонии.
Согласно информации, данный стратегический документ направляет страну по четкому пути к энергетической трансформации, устойчивому развитию и полному соответствию европейской политике.
План, подготовленный на основе предложения министерства, служит ключевым инструментом модернизации энергетического сектора.
В общей сложности план, включающий 61 конкретную меру, предусматривает реализацию 26 мер по декарбонизации, 20 по энергоэффективности, 3 по энергобезопасности, 11 по внутреннему энергетическому рынку и 1 по исследованиям, инновациям и конкурентоспособности.
Главная цель – сокращение выбросов парниковых газов, увеличение использования возобновляемых источников энергии и значительное повышение энергоэффективности.