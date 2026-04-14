Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

    Другие страны
    • 14 апреля, 2026
    • 17:12
    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату до 2030 года

    Северная Македония приняла Национальный план по энергетике и климату на 2025-2030 годы.

    Об этом балканскому бюро Report сообщили в Министерстве энергетики, горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Северной Македонии.

    Согласно информации, данный стратегический документ направляет страну по четкому пути к энергетической трансформации, устойчивому развитию и полному соответствию европейской политике.

    План, подготовленный на основе предложения министерства, служит ключевым инструментом модернизации энергетического сектора.

    В общей сложности план, включающий 61 конкретную меру, предусматривает реализацию 26 мер по декарбонизации, 20 по энергоэффективности, 3 по энергобезопасности, 11 по внутреннему энергетическому рынку и 1 по исследованиям, инновациям и конкурентоспособности.

    Главная цель – сокращение выбросов парниковых газов, увеличение использования возобновляемых источников энергии и значительное повышение энергоэффективности.

    Северная Македония Изменение климата Зеленая энергия
    Şimali Makedoniyada 2030-cu ilə qədər Milli Enerji və İqlim Planı qəbul edilib

