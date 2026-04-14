Шахин Махмудзаде: Гражданам нужно брать кредиты с учетом финансовых возможностей
- 14 апреля, 2026
- 17:09
В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) призвали граждан брать кредиты в пределах своей платежеспособности и избегать избыточной долговой нагрузки.
Как сообщает Report, с таким заявлением выступил генеральный директор ЦБА Шахин Махмудзаде.
По его словам, регулятор не ставит цель сокращать объемы кредитования, однако подчеркивает важность ответственного подхода к займам. "Мы не говорим, что заимствование должно снижаться. Оно должно быть, но на здоровой основе и в разумных пределах. Все инструменты Центрального банка направлены на то, чтобы люди брали кредиты в пределах своей платежеспособности", - отметил он.
Махмудзаде также подчеркнул, что на данный момент в стране не наблюдается рисков, связанных с чрезмерным ростом кредитования. По его словам, уровень задолженности населения в Азербайджане остается ниже, чем в ряде соседних стран, и говорить о перегрузке долговыми обязательствами не приходится.