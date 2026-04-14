    AMB rəsmisi: İnsanlar lazım olduğu qədər borclanmalıdır

    Azərbaycanda insanlar lazım olduğu və yaxud ödəyə biləcəkləri qədər borclanmalıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Şahin Mahmudzadə bildirib.

    "Biz demirik borclanma azalsın, elə bir hədəfimiz yoxdur. Borclanma olmalıdır, sadəcə sağlam təməl üzərində, limitli baş verməlidir. AMB-nin bütün alətləri, maliyyə-kapital proqramları hamısı ona köklənib ki, insanlar ödəyə bildikləri qədər borclansınlar. Biz hələ ki, kreditləşmə hesabına gözlənilməz bir halla qarşılaşmamışıq. Azərbaycanda borclanma qonşu ölkələrlə müqayisədə çox aşağıdır, yəni əhalinin izafi borclandığını deyə bilmərik", - deyə o qeyd edib.

    ЦБА: Граждане должны брать кредиты по возможностям

    Son xəbərlər

    17:08

    Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"

    Futbol
    17:08
    Foto

    Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşüb

    İqtisadiyyat
    17:07

    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:04

    Marketlərdən lotereya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:01

    Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"

    Energetika
    16:50

    Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    16:47
    Foto

    Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edib

    Fərdi
    16:47

    Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunub

    Digər
    16:47

    AMB rəsmisi: "Heç bir bankla bağlı riskli vəziyyət yoxdur"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti