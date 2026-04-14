    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян

    Армению на IV Анталийском дипломатическом форуме ADF2026, которая состоится 17-19 апреля, будет представлять заместитель министра иностранных дел Ваан Костанян.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские медиа.

    В сообщении отмечается, что фотография Костаняна опубликована среди участников на официальном сайте форум.

    По информации турецких медиа, для участия на форуме ADF2026 в этом году прибудут делегации из более чем 150 стран. Среди участников заявлены свыше 20 глав государств и правительств, около 15 вице-президентов, а также более 50 министров, подавляющее большинство которых возглавляют внешнеполитические ведомства. Всего форум примет около пяти тысяч гостей, включая руководителей международных организаций.

    В рамках ADF2026 запланировано более 40 различных мероприятий и сессий. Дискуссии затронут не только политические и региональные вопросы, но также экономические, экологические и технологические аспекты глобальной трансформации.

    Ermənistanı Antalyada ADF2026-da Vahan Kostanyan təmsil edəcək
    Vahan Kostanyan to represent Armenia at ADF2026 in Antalya

