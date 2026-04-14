İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    Ermənistanı Antalyada ADF2026-da Vahan Kostanyan təmsil edəcək

    • 14 aprel, 2026
    • 17:46
    Ermənistanı Antalyada ADF2026-da Vahan Kostanyan təmsil edəcək

    Aprelin 17-19-da keçiriləcək IV Antalya Diplomatiya Forumunda (ADF2026) Ermənistanı xarici işlər nazirinin müavini Vahan Kostanyan təmsil edəcək.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə tədbirin təşkilatçıları bildirib.

    Məlumata görə, forumun rəsmi saytında iştirakçılar arasında Kostanyanın fotosu dərc edilib.

    Türkiyə mediasının məlumatına görə, bu il ADF2026 forumunda iştirak etmək üçün 150-dən çox ölkədən nümayəndə heyətləri gələcək. İştirakçılar arasında 20-dən çox dövlət və hökumət başçısı, 15-ə yaxın vitse-prezident, eləcə də böyük əksəriyyəti xarici siyasət idarələrinə rəhbərlik edən 50-dən çox nazir elan edilib. Ümumilikdə forum beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri də daxil olmaqla, beş minə yaxın qonağı qəbul edəcək.

    ADF2026 çərçivəsində 40-dan çox müxtəlif tədbir və sessiya planlaşdırılıb. Müzakirələr yalnız siyasi və regional məsələlərə deyil, həm də qlobal transformasiyanın iqtisadi, ekoloji və texnoloji aspektlərinə toxunacaq.

    Vahan Kostanyan Antalya Diplomatiya Forumu Ermənistan
    Армению на ADF2026 в Анталье представит Ваан Костанян
    Vahan Kostanyan to represent Armenia at ADF2026 in Antalya

    Son xəbərlər

    12:49

    Tramp: Londonla münasibətlərdəki gərginlik III Karlın səfərinə təsir etməyəcək

    Digər ölkələr
    12:48

    Takaiçi: Yaponiya ASEAN ölkələrinə 10 milyard dollar maliyyə yardımı ayırmağı planlaşdırır

    Energetika
    12:41

    Azərbaycanın U-20 millisinin üzvü Əli Bəşirovun ayaq əzələlərində xırda yırtıqlar var

    Futbol
    12:32

    Latviya Prezidenti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    12:25

    "Araz Saatlı"nın rəsmisi futbolçuları və hakimləri təhdid etdiyinə görə 5 oyunluq cəzalandırılıb

    Futbol
    12:23

    Lin Tszyan: Çin İrana hərbi dəstək göstərmir, bütün ittihamlar uydurmadır

    Digər ölkələr
    12:18

    "Qarabağ" 700 manat cərimələnib

    Futbol
    12:18

    Naxçıvanda sahibkarlara verilən lisenziyaların sayı 71,4 faiz artıb

    Biznes
    12:09

    Samvel Karapetyan Ermənistan vətəndaşlığından başqa bütün vətəndaşlıqlardan imtina edir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti