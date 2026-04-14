    Очередная группа переселенцев отправилась в Агдере и Ходжалы

    Карабах
    14 апреля, 2026
    • 13:32
    Очередная группа переселенцев отправилась в Агдере и Ходжалы

    В рамках госпрограммы "Великое возвращение" очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в села Вянгли, Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар Агдеринского района, а также в село Дашбулаг Ходжалинского района.

    Как сообщает Report, переселяемые граждане ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

    В рамках данного этапа в село Вянгли переселены 4 семьи (18 человек), в Чылдыран - 2 семьи (5 человек), в Ашагы Оратаг - 9 семей (56 человек), в Хейвалы - 3 семьи (13 человек), в Чапар - 2 семьи (6 человек), а в Дашбулаг - 1 семья (4 человека).

    Великое возвращение Освобожденные территории Азербайджана Агдеринский район Ходжалинский район
    Ağdərə və Xocalı rayonlarına növbəti köç karvanları yola salınıb
    Azerbaijan launches another phase of resettlement to Aghdara and Khojaly

