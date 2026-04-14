Очередная группа переселенцев отправилась в Агдере и Ходжалы
Карабах
- 14 апреля, 2026
- 13:32
В рамках госпрограммы "Великое возвращение" очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в села Вянгли, Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар Агдеринского района, а также в село Дашбулаг Ходжалинского района.
Как сообщает Report, переселяемые граждане ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
В рамках данного этапа в село Вянгли переселены 4 семьи (18 человек), в Чылдыран - 2 семьи (5 человек), в Ашагы Оратаг - 9 семей (56 человек), в Хейвалы - 3 семьи (13 человек), в Чапар - 2 семьи (6 человек), а в Дашбулаг - 1 семья (4 человека).
14:58
Джедович-Ханданович: Сербия готова войти в "зеленый коридор" из Азербайджана в любом статусеЭнергетика
14:53
Правительство Италии приостановило продление оборонного соглашения с ИзраилемДругие страны
14:49
Россия нанесла удары по двум областям Украины: есть погибшие и раненыеДругие страны
14:37
Педро Санчес: КНР - единственная страна, способная завершить конфликт на Ближнем ВостокеДругие страны
14:29
РФ атаковала Печенежское водохранилище в УкраинеДругие страны
14:22
МИД: Существует необходимость в международной поддержке деятельности по разминированиюВнешняя политика
14:21
Народный артист Магсуд Мамедов похоронен на Второй Почетной аллееИскусство
14:12
Al-Jazeera: Через Ормуз прошло третье судно после начала блокировки СШАДругие страны
14:08