Очередная группа переселенцев отправилась в Агдере и Ходжалы

В рамках госпрограммы "Великое возвращение" очередная группа бывших вынужденных переселенцев отправилась в села Вянгли, Чылдыран, Ашагы Оратаг, Хейвалы, Чапар Агдеринского района, а также в село Дашбулаг Ходжалинского района.

Как сообщает Report, переселяемые граждане ранее временно проживали в различных регионах страны - преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

В рамках данного этапа в село Вянгли переселены 4 семьи (18 человек), в Чылдыран - 2 семьи (5 человек), в Ашагы Оратаг - 9 семей (56 человек), в Хейвалы - 3 семьи (13 человек), в Чапар - 2 семьи (6 человек), а в Дашбулаг - 1 семья (4 человека).