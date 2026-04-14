    • 14 апреля, 2026
    • 17:16
    Во Франции хотят запретить концерт Канье Уэста из-за симпатии к Гитлеру

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес намерен добиться запрета на выступление американского репера Канье Уэста, концерт которого должен будет пройти в Марселе 11 июня.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP со ссылкой на источники, близкие к министру.

    По словам источника, Нуньес "решительно настроен" отменить концерт и рассматривает все возможные варианты.

    Отмечается, что 48-летний Уэст неоднократно подвергался критике за антисемитские заявления и высказывания, в которых он выражал симпатии к Адольфу Гитлеру.

    Ранее Великобритания запретила рэперу въезд в страну из-за его скандальных высказываний, после чего организаторы фестиваля, где он должен был выступать в июле, отменили мероприятие.

    Канье Уэст Лоран Нуньес Адольф Гитлер Франция Антисемитизм
    Fransada Hitlerə rəğbətinə görə Kanye Uestin konsertini qadağan etmək istəyirlər

