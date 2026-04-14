    Внешняя политика
    • 14 апреля, 2026
    • 17:25
    В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

    В Баку состоялось первое заседание Женского совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

    Как сообщает Report, в заседании приняли участие представители государств-членов СВМДА.

    Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова заявила, что встреча станет эффективной платформой для диалога, обмена опытом и подготовки совместных решений.

    Говоря о целях Совета, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай отметил необходимость усиления роли женщин во всех сферах и высоко оценил инициативу Азербайджана в данном направлении.

    Он добавил, что благодаря председательству и инициативе Азербайджана будут достигнуты еще более успешные результаты.

    Далее выступили представители государств-членов СВМДА. В заключение рекомендательный документ Женского совета был поставлен на голосование и принят.

    Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Бахар Мурадова Кайрат Сарыбай
    Bakıda AQEM Qadınlar Şurasının ilk iclası keçirilib, tövsiyə sənədi qəbul edilib
    Baku hosts first meeting of CICA Women Council

