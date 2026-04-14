В Баку состоялось первое заседание Женского совета СВМДА

В Баку состоялось первое заседание Женского совета Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Report, в заседании приняли участие представители государств-членов СВМДА.

Председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова заявила, что встреча станет эффективной платформой для диалога, обмена опытом и подготовки совместных решений.

Говоря о целях Совета, генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай отметил необходимость усиления роли женщин во всех сферах и высоко оценил инициативу Азербайджана в данном направлении.

Он добавил, что благодаря председательству и инициативе Азербайджана будут достигнуты еще более успешные результаты.

Далее выступили представители государств-членов СВМДА. В заключение рекомендательный документ Женского совета был поставлен на голосование и принят.