    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    Финансы
    14 апреля, 2026
    17:24
    Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

    На данный момент в банковском секторе Азербайджана отсутствуют ситуации, сопряженные с рисками.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде.

    "Мы классифицируем банки в соответствии с их профилем рисков, и в ходе проведения оценки тех кредитных организаций, которые нуждаются в более пристальном внимании, мы устанавливаем усиленный режим контроля. Однако это вовсе не свидетельствует о том, что какой-либо банк находится в затруднительном положении. Вся информация прозрачна. Мы требуем от банков публиковать финансовую отчетность на своих сайтах. Наши обязательные нормативы известны, и если вы сопоставите эти нормативы с данными, которые публикуют банки, то увидите, что в настоящее время ни в одном банке нет критической ситуации. Просто в тех случаях, когда эти нормативы у кого-то близки к предельному значению, мы усиливаем надзор, чтобы не допустить ухудшения", - отметил он.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Банковский сектор Азербайджана Шахин Махмудзаде
    AMB rəsmisi: "Heç bir bankla bağlı riskli vəziyyət yoxdur"
    CBA official: No risky situation in Azerbaijan's banks

