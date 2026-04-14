Шахин Махмудзаде: Ни один банк в Азербайджане не находится в критическом положении

На данный момент в банковском секторе Азербайджана отсутствуют ситуации, сопряженные с рисками.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Шахин Махмудзаде.

"Мы классифицируем банки в соответствии с их профилем рисков, и в ходе проведения оценки тех кредитных организаций, которые нуждаются в более пристальном внимании, мы устанавливаем усиленный режим контроля. Однако это вовсе не свидетельствует о том, что какой-либо банк находится в затруднительном положении. Вся информация прозрачна. Мы требуем от банков публиковать финансовую отчетность на своих сайтах. Наши обязательные нормативы известны, и если вы сопоставите эти нормативы с данными, которые публикуют банки, то увидите, что в настоящее время ни в одном банке нет критической ситуации. Просто в тех случаях, когда эти нормативы у кого-то близки к предельному значению, мы усиливаем надзор, чтобы не допустить ухудшения", - отметил он.