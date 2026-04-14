İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı ABŞ-İran danışıqları

    AMB rəsmisi: "Heç bir bankla bağlı riskli vəziyyət yoxdur"

    • 14 aprel, 2026
    • 16:47
    AMB rəsmisi: Heç bir bankla bağlı riskli vəziyyət yoxdur

    Hazırda Azərbaycanda heç bir bankla bağlı riskli vəziyyət yoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) baş direktoru Şahin Mahmudzadə bildirib.

    "Biz risk profilinə görə bankları kateqoriyalaşdırırıq və risk qiymətləndirilməsi çərçivəsində hansı banklar daha xüsusi yanaşma tələb edirsə, o banklarda daha sıx nəzarət rejimi yaradırıq. Amma bu o demək deyil ki, hansısa bankın vəziyyəti pisdir. ​Bütün məlumatlar şəffafdır. Biz banklardan tələb edirik ki, maliyyə hesabatlarını saytlarında açıqlasınlar. Bizim tələb olunan normativlərimiz bəllidir və həmin normativləri bankların açıqladığı məlumatlarla qarşılaşdırsanız görərsiniz ki, hazırda heç bir bankda kritik vəziyyət yoxdur. Sadəcə, bu normalar kimdə limitə yaxındırsa, onlarda nəzarəti daha sıx edirik ki, pisləşmə baş verməsin. Həmin bankların adlarını açıqlamaq bizim daxili nəzarət üzrə verdiyimiz qərardır. AMB yaxşı bilir ki, kimə daha sıx nəzarət etmək lazımdır", - deyə o qeyd edib.

    Son xəbərlər

    17:08

    Faiq Hacıyev: "Turan Tovuz" doğmalaşıb, artıq özümə tovuzlu deyə bilərəm"

    Futbol
    17:08
    Foto

    Mikayıl Cabbarov "Yüksəliş müsabiqəsi"nin qalibləri ilə görüşüb

    İqtisadiyyat
    17:07

    Avropa Komissiyası Macarıstana ayrılan milyardlarla avronun sərbəst buraxılma şərtlərini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    17:04

    Marketlərdən lotereya biletləri oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    17:01

    Djedoviç-Xandanoviç: "Serbiya mayda Nişdə elektrik stansiyasının tikintisi şərtlərini təsdiqləyəcək"

    Energetika
    16:50

    Vuçiç: Serbiya və İsrail birgə dron istehsalına başlayacaq

    Digər ölkələr
    16:47
    Foto

    Fərid Qayıbov Avropa Atletika Assosiasiyasının prezidenti ilə birgə layihələri müzakirə edib

    Fərdi
    16:47

    Mirzoyan-Kallas görüşündə strateji tərəfdaşlıq gündəliyi və demokratik dayanıqlılıq müzakirə olunub

    Digər
    16:47

    AMB rəsmisi: "Heç bir bankla bağlı riskli vəziyyət yoxdur"

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti