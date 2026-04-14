В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов

В двух магазинах, расположенных в Бинагадинском и Хатаинском районах Баку, задержаны лица, подозреваемые в краже лотерейных билетов и других товаров. Как сообщили "Report" в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были установлены и задержаны И.Сейфуллаев, А.Велизаде и М.Гёюшов, подозреваемые в совершении указанных краж. По данным ведомства, подозреваемые похитили из торговых объектов лотерейные билеты, табачные изделия и алкогольную продукцию на сумму 3159 манатов.

Расследование продолжается.