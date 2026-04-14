В Баку задержаны похитители лотерейных билетов из магазинов
Происшествия
- 14 апреля, 2026
- 17:17
В двух магазинах, расположенных в Бинагадинском и Хатаинском районах Баку, задержаны лица, подозреваемые в краже лотерейных билетов и других товаров. Как сообщили "Report" в Министерстве внутренних дел Азербайджана, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были установлены и задержаны И.Сейфуллаев, А.Велизаде и М.Гёюшов, подозреваемые в совершении указанных краж. По данным ведомства, подозреваемые похитили из торговых объектов лотерейные билеты, табачные изделия и алкогольную продукцию на сумму 3159 манатов.
Расследование продолжается.
12:43
Трамп: Напряженность в отношениях с Лондоном не скажется на визите Карла IIIДругие страны
12:34
Такаити: Япония предоставит странам АСЕАН $10 млрд для обеспечения поставок нефтиДругие страны
12:28
Эдгарс Ринкевичс посетит Азербайджан на следующей неделеВнешняя политика
12:24
Прямые авиарейсы между Ташкентом и Ереваном запланированы на май 2026 годаВ регионе
12:19
Фото
Эльнур Мамедов обсудил Хартию о стратегическом партнерстве с представителями ГосдепаВнешняя политика
12:17
В велогонке Баку-Ханкенди выступят 25 командИндивидуальные
12:17
В Азербайджане 698 пациентов с наркозависимостью проходят лечение в трех центрахВнутренняя политика
12:10
В Азербайджане в I квартале к ответственности привлечены более 1 тыс. человек за наркопреступленияПроисшествия
12:00