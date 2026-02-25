ВСУ атаковали химзавод "Дорогобуж" в России, погибли 4 человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 25 февраля атаковали химический завод "Дорогобуж" в городе Дорогобуж Смоленской области РФ.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно информации, удары украинского БПЛА вызвал пожар на территории химзавода. Известно, что украинские дроны уже атаковали предприятие в декабре 2025 года.

В свою очередь, губернатор региона Василий Анохин сообщил, что в результате атаки погибли четыре сотрудника завода, 10 получили ранения.

"Атаке подверглось гражданское мирное предприятие ПАО "Дорогобуж". Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. 10 ранены", - сообщил Анохин.

ПАО "Дорогобуж" - крупное промышленное предприятие химической отрасли в Смоленской области. Оно специализируется на производстве азотных удобрений и химической продукции.

В продукцию предприятия входит, в частности, аммиачная селитра, компоненты которой могут иметь промышленное применение как в гражданском, так и в военном секторах.