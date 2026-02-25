Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 25 февраля атаковали химический завод "Дорогобуж" в городе Дорогобуж Смоленской области РФ.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

    Согласно информации, удары украинского БПЛА вызвал пожар на территории химзавода. Известно, что украинские дроны уже атаковали предприятие в декабре 2025 года.

    В свою очередь, губернатор региона Василий Анохин сообщил, что в результате атаки погибли четыре сотрудника завода, 10 получили ранения.

    "Атаке подверглось гражданское мирное предприятие ПАО "Дорогобуж". Четверо сотрудников предприятия трагически погибли при выполнении профессионального служебного долга. 10 ранены", - сообщил Анохин.

    ПАО "Дорогобуж" - крупное промышленное предприятие химической отрасли в Смоленской области. Оно специализируется на производстве азотных удобрений и химической продукции.

    В продукцию предприятия входит, в частности, аммиачная селитра, компоненты которой могут иметь промышленное применение как в гражданском, так и в военном секторах.

