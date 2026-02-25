İsveçrədə keçiriləcək referendumda nağd pulun gələcəyi müəyyənləşəcək
İsveçrədə martın 8-də referendum keçiriləcək və vətəndaşlar rəqəmsal ödənişlərə keçidə baxmayaraq, nağd pulun əlçatanlığının konstitusiyada təsbit olunmasına səs verəcəklər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi məlumat yayıb.
Səsvermə zamanı seçicilər fəallar tərəfindən irəli sürülən təklif ilə hökumətin alternativ təklifi arasında seçim edəcəklər. Hər iki təklif nağd pulun Konstitusiyaya daxil edilməsini nəzərdə tutur və yalnız təfərrüatlarına görə fərqlənir. Hökumətin versiyası bir qədər daha yüksək dəstəyə malikdir.
İsveçrənin SRG teleradio şirkəti və "Tamedia"/"20 Minuten" qəzetlər qrupu tərəfindən keçirilən iki ayrı sorğunun nəticələrinə əsasən, nağd pulun əlçatanlığının konstitusiyada təsbit olunması ideyasını seçicilərin təxminən 60%-i dəstəkləyir.