В Швейцарии пройдет референдум по изменениям в Конституцию

В Швейцарии 8 марта состоится референдум, на котором граждане будут голосовать за закрепление в Конституции доступности наличных, несмотря на переход к цифровым платежам.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

В ходе голосования избиратели будут выбирать между предложением, выдвинутым активистами, и альтернативным предложением правительства. Оба предложения предусматривают включение наличных денег в Конституцию и отличаются лишь деталями. Версия правительства имеет несколько более высокую поддержку.

Согласно данным двух отдельных опросов, проведенных швейцарской телерадиокомпанией SRG и группой газет Tamedia/20 Minuten, идею закрепления в конституции доступности наличных поддерживают около 60% избирателей.

Кроме того, швейцарцы будут голосовать за предложения по сокращению сборов, которые финансируют общественное вещание, и увеличение расходов на борьбу с изменением климата. Согласно опросам, оба предложения, вероятно, будут отклонены.