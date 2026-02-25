Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    В Швейцарии пройдет референдум по изменениям в Конституцию

    • 25 февраля, 2026
    • 15:15
    В Швейцарии пройдет референдум по изменениям в Конституцию

    В Швейцарии 8 марта состоится референдум, на котором граждане будут голосовать за закрепление в Конституции доступности наличных, несмотря на переход к цифровым платежам.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

    В ходе голосования избиратели будут выбирать между предложением, выдвинутым активистами, и альтернативным предложением правительства. Оба предложения предусматривают включение наличных денег в Конституцию и отличаются лишь деталями. Версия правительства имеет несколько более высокую поддержку.

    Согласно данным двух отдельных опросов, проведенных швейцарской телерадиокомпанией SRG и группой газет Tamedia/20 Minuten, идею закрепления в конституции доступности наличных поддерживают около 60% избирателей.

    Кроме того, швейцарцы будут голосовать за предложения по сокращению сборов, которые финансируют общественное вещание, и увеличение расходов на борьбу с изменением климата. Согласно опросам, оба предложения, вероятно, будут отклонены.

