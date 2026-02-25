Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Си Цзиньпин провел переговоры с Фридрихом Мерцем

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 13:55
    Си Цзиньпин провел переговоры с Фридрихом Мерцем

    Председатель КНР Си Цзиньпин в среду в Пекине встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    Другие подробности не приводятся.

    Мерц сегодня прибыл в Китай с двухдневным визитом. Он уже провел переговоры с премьером Ли Цяном.

