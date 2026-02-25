Си Цзиньпин провел переговоры с Фридрихом Мерцем

Председатель КНР Си Цзиньпин в среду в Пекине встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Другие подробности не приводятся.

Мерц сегодня прибыл в Китай с двухдневным визитом. Он уже провел переговоры с премьером Ли Цяном.