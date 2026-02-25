Фридрих Мерц прибыл в Китай с двухдневным визитом

Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Пекин с официальным визитом в Китай, который продлится до четверга.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

Это первый визит Мерца в Китай с момента его вступления в должность.

Сообщается, что ходе визита он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном. В ходе встреч состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.