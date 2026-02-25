Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Фридрих Мерц прибыл в Китай с двухдневным визитом

    Другие страны
    • 25 февраля, 2026
    • 11:34
    Фридрих Мерц прибыл в Китай с двухдневным визитом

    Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Пекин с официальным визитом в Китай, который продлится до четверга.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    Это первый визит Мерца в Китай с момента его вступления в должность.

    Сообщается, что ходе визита он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном. В ходе встреч состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Fridrix Merts ilk dəfə Çinə rəsmi səfərə yollanıb

