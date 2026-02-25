Фридрих Мерц прибыл в Китай с двухдневным визитом
Другие страны
- 25 февраля, 2026
- 11:34
Канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Пекин с официальным визитом в Китай, который продлится до четверга.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.
Это первый визит Мерца в Китай с момента его вступления в должность.
Сообщается, что ходе визита он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном. В ходе встреч состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям и вопросам, представляющим взаимный интерес.
Последние новости
11:50
В Азербайджане могут установить минимальный порог скорости интернетаИКТ
11:49
Облачные решения названы главным вызовом кибербезопасности в АзербайджанеИКТ
11:48
Расширен список потребителей электроэнергии первой категорииЭнергетика
11:47
Никол Пашинян отправился в Польшу с двухдневным официальным визитомВ регионе
11:44
Анар Керимов возглавил конкурсную комиссию по продаже активов AqrarkreditФинансы
11:34
Фридрих Мерц прибыл в Китай с двухдневным визитомДругие страны
11:31
Фото
В Баку проходит консультативная встреча с делегацией НАТОАрмия
11:27
В Индонезии произошло новое извержение вулкана СемеруДругие страны
11:11