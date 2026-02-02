Генсек ОБСЕ и вице-президент Швейцарии прибыли в Киев
- 02 февраля, 2026
- 14:33
Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыл в Киев вместе с вице-президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом.
Как сообщает Report, об этом сообщил вице-президент Швейцарии в соцсети Х.
"Я, директор по операциям ОБСЕ, сегодня прибыл в Киев вместе с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Я здесь, чтобы подтвердить роль ОБСЕ как платформы для диалога и ее готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами", - написал он.
#OSCE26CH | As @OSCE’s CiO, I arrived in #Kyiv today together with @OSCESecGen Sinirlioğlu.— Ignazio Cassis (@ignaziocassis) February 2, 2026
I am here to reaffirm the #OSCE’s role as a platform for #dialogue and its readiness to support efforts towards a just and lasting #peace, in line with #InternationalLaw and the Helsinki… pic.twitter.com/uvTaRLWW7K