    Генсек ОБСЕ и вице-президент Швейцарии прибыли в Киев

    Другие страны
    • 02 февраля, 2026
    • 14:33
    Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыл в Киев вместе с вице-президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом.

    Как сообщает Report, об этом сообщил вице-президент Швейцарии в соцсети Х.

    "Я, директор по операциям ОБСЕ, сегодня прибыл в Киев вместе с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Я здесь, чтобы подтвердить роль ОБСЕ как платформы для диалога и ее готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами", - написал он.

    ОБСЕ Швейцария Киев визит Феридун Синирлиоглу Иньяцио Кассисом
    ATƏT-in Baş katibi və İsveçrənin vitse-prezidenti Kiyevdədir
    OSCE Sec.-Gen., vice president of Switzerland arrive in Kyiv
