Генсек ОБСЕ и вице-президент Швейцарии прибыли в Киев

Генеральный секретарь ОБСЕ Феридун Синирлиоглу прибыл в Киев вместе с вице-президентом Швейцарии Иньяцио Кассисом.

Как сообщает Report, об этом сообщил вице-президент Швейцарии в соцсети Х.

"Я, директор по операциям ОБСЕ, сегодня прибыл в Киев вместе с Генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу. Я здесь, чтобы подтвердить роль ОБСЕ как платформы для диалога и ее готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами", - написал он.