    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 14:41
    Azərbaycan millisi Özbəkistanla yoldaşlıq görüşləri keçirəcək

    Azərbaycanın 19 yaşadək qadınlardan ibarət millisi Daşkənddə baş tutacaq hazırlıq çərçivəsində fevralın 4-ü və 7-də Özbəkistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək.

    "Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda bu gün Özbəkistana yola düşəcək.

    Hər iki qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da başlayacaq.

    N. Ad / Soyad Klub
    1 Nərgiz Ağaliyeva Şəfa FK
    2 Firuzə Bayramova Dirçəliş FK
    3 Bədriyyə Mavludova Şəfa FK
    4 Məsumə Nəzərli Neftçi PFK
    5 Arzu Cəfərova Şəfa FK
    6 Aygün Novruzova Sabah FK
    7 Yelizaveta Vaysman Şəfa FK
    8 Pərişan Abdullayeva Liman FK
    9 Aysel Cumayeva Liman FK
    10 Ülviyyə İslamova Baku Juniors FK
    11 Arzu Ağaliyeva Şəfa FK
    12 Mədinə Qədiməliyeva Şəfa FK
    13 Vahidə Əlipaşayeva Dirçəliş FK
    14 Səma Əsədova Sabah FK
    15 Mədinə Curuqova Neftçi PFK
    16 Ayşən Salamzadə Neftçi PFK
    17 Xanım Əsədova Neftçi PFK
    Azərbaycan millisi Özbəkistan millisi Təlim-məşq toplanışı Yoxlama oyunu

