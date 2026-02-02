Azərbaycan millisi Özbəkistanla yoldaşlıq görüşləri keçirəcək
Futbol
- 02 fevral, 2026
- 14:41
Azərbaycanın 19 yaşadək qadınlardan ibarət millisi Daşkənddə baş tutacaq hazırlıq çərçivəsində fevralın 4-ü və 7-də Özbəkistanın müvafiq yaş qrupundan ibarət komandası ilə iki yoxlama oyunu keçirəcək.
"Report" AFFA-ya istinadən xəbər verir ki, komanda bu gün Özbəkistana yola düşəcək.
Hər iki qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da başlayacaq.
|N.
|Ad / Soyad
|Klub
|1
|Nərgiz Ağaliyeva
|Şəfa FK
|2
|Firuzə Bayramova
|Dirçəliş FK
|3
|Bədriyyə Mavludova
|Şəfa FK
|4
|Məsumə Nəzərli
|Neftçi PFK
|5
|Arzu Cəfərova
|Şəfa FK
|6
|Aygün Novruzova
|Sabah FK
|7
|Yelizaveta Vaysman
|Şəfa FK
|8
|Pərişan Abdullayeva
|Liman FK
|9
|Aysel Cumayeva
|Liman FK
|10
|Ülviyyə İslamova
|Baku Juniors FK
|11
|Arzu Ağaliyeva
|Şəfa FK
|12
|Mədinə Qədiməliyeva
|Şəfa FK
|13
|Vahidə Əlipaşayeva
|Dirçəliş FK
|14
|Səma Əsədova
|Sabah FK
|15
|Mədinə Curuqova
|Neftçi PFK
|16
|Ayşən Salamzadə
|Neftçi PFK
|17
|Xanım Əsədova
|Neftçi PFK
