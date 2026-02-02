"Qarabağ"ın rəqibi futbolçusu üçün "Arsenal"ın göndərdiyi ilk təklifi rədd edib
Futbol
- 02 fevral, 2026
- 14:35
İngiltərənin "Arsenal" klubu "Nyukasl"da çıxış edən futbolçu Sandro Tonalini transfer etmək üçün təklif göndərib.
"Report" insayder Florian Plettenberqə istinadən xəbər verir ki, "sağsağanlar" London təmsilçisinin 25 yaşlı yarımmüdafiəyə görə ilk təklifini rədd edib.
2023-cü ildən "Nyukasl"da çıxış edən oyunçu cari mövsüm 35 matçda meydana çıxıb və beş məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun Premyer Liqa klubu ilə 2028-ci ilin yayınadək müqaviləsi var.
Xatırladaq ki, "Nyukasl" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Qarabağ"la üz-üzə gələcək.
Son xəbərlər
15:41
Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların birdəfəlik dayandırılması təklif olunurBiznes
15:40
Anar Quliyev: "Şəhərsalma və memarlıq sahəsində gənclər üçün geniş imkanlar yaradılır"Biznes
15:39
Azərbaycan millisinin yeni məşqçisi: "Cüdoçuların inkişafı üçün təcrübəmdən istifadə edəcəyəm"Fərdi
15:37
Bakı Təşəbbüs Qrupu Hindistanın Zikhlərə qarşı kütləvi zorakılığı ilə bağlı hesabat hazırlayıbXarici siyasət
15:34
Ermənistan Hindistanla hərbi-texniki əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğunu bəyan edibRegion
15:34
MM qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarları ilk oxunuşda qəbul edibMilli Məclis
15:33
Milli Məclis WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini birinci oxunuşda qəbul edibDaxili siyasət
15:26
IATA: "Yük daşımaları AZAL-ın gəlirlərinin artırılması üçün ən perspektivli istiqamətlərdən biridir"İnfrastruktur
15:25