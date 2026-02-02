İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    "Qarabağ"ın rəqibi futbolçusu üçün "Arsenal"ın göndərdiyi ilk təklifi rədd edib

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 14:35
    Qarabağın rəqibi futbolçusu üçün Arsenalın göndərdiyi ilk təklifi rədd edib

    İngiltərənin "Arsenal" klubu "Nyukasl"da çıxış edən futbolçu Sandro Tonalini transfer etmək üçün təklif göndərib.

    "Report" insayder Florian Plettenberqə istinadən xəbər verir ki, "sağsağanlar" London təmsilçisinin 25 yaşlı yarımmüdafiəyə görə ilk təklifini rədd edib.

    2023-cü ildən "Nyukasl"da çıxış edən oyunçu cari mövsüm 35 matçda meydana çıxıb və beş məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Onun Premyer Liqa klubu ilə 2028-ci ilin yayınadək müqaviləsi var.

    Xatırladaq ki, "Nyukasl" UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsində "Qarabağ"la üz-üzə gələcək.

    Sandro Tonali Nyukasl klubu Arsenal klubu transfer UEFA Çempionlar Liqası Pley-off mərhələsi

    Son xəbərlər

    15:41

    Sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların birdəfəlik dayandırılması təklif olunur

    Biznes
    15:40

    Anar Quliyev: "Şəhərsalma və memarlıq sahəsində gənclər üçün geniş imkanlar yaradılır"

    Biznes
    15:39

    Azərbaycan millisinin yeni məşqçisi: "Cüdoçuların inkişafı üçün təcrübəmdən istifadə edəcəyəm"

    Fərdi
    15:37

    Bakı Təşəbbüs Qrupu Hindistanın Zikhlərə qarşı kütləvi zorakılığı ilə bağlı hesabat hazırlayıb

    Xarici siyasət
    15:34

    Ermənistan Hindistanla hərbi-texniki əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğunu bəyan edib

    Region
    15:34

    MM qeyri-rezidentlərin vergi uçotuna alınmasına dair meyarları ilk oxunuşda qəbul edib

    Milli Məclis
    15:33

    Milli Məclis WUF13-lə bağlı bəzi vergi güzəştlərinin tətbiqini birinci oxunuşda qəbul edib

    Daxili siyasət
    15:26

    IATA: "Yük daşımaları AZAL-ın gəlirlərinin artırılması üçün ən perspektivli istiqamətlərdən biridir"

    İnfrastruktur
    15:25

    "Mərkəzi Asiya-Azərbaycan Yaşıl Enerji Dəhlizi" layihəsinin əsaslandırmasına dair ilk iclas keçirilib

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti