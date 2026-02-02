Yanvar ayında 48 aptekdə yoxlama keçirilib, 7-də nöqsan aşkarlanıb
Sağlamlıq
- 02 fevral, 2026
- 14:13
Ötən ay Səhiyyə Nazirliyinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi (AEM) ümumilikdə 48 əczaçılıq müəssisəsində yoxlama aparıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AEM məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, yoxlamalardan 10-u Bakı şəhərində, 38-i isə respublikanın digər şəhər və rayonlarında yerləşən apteklərdə həyata keçirilib. Keçirilən yoxlamaların 32-si planlı, 16-sı isə plandankənar olub.
Nəticələrə əsasən, 7 aptekdə müxtəlif nöqsanlar aşkarlanıb və pozuntularla bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 452.1, 452.2 və 452.3-cü maddələri üzrə müvafiq inzibati protokollar tərtib edilib.
