    Австралия направила на учения в США военные самолеты и сотни пилотов

    • 02 февраля, 2026
    • 07:07
    Австралия направила на учения в США военные самолеты и сотни пилотов

    Австралия направила 6 военных самолетов и более 220 пилотов в США для участия в учениях Red Flag Nellis и Bamboo Eagle 26-1.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении австралийского Министерства обороны.

    "ВВС Австралии перебросили шесть самолетов F-35A Lightning II и E-7A Wedgetail, а также направили 227 пилотов на военно-воздушную базу Неллис в Неваде для участия в учениях по подготовке к воздушным боям, <...> в которых также примут участие военные летчики из Соединенных Штатов и Великобритании", - указано в сообщении.

    Командир австралийского контингента, в который вошли не только члены экипажей самолетов, но и тактическая группа командования и контроля, Мэтью Девесон заявил, что в ходе маневров австралийские, американские и британские военные планируют "отработать навыки интеграции и укрепить способность взаимодействовать с ключевыми союзниками и партнерами".

    Он указал, что в ходе учений будут выполняться "полеты на большие расстояния как над сушей, так и над океаном, с выполнением ударов по широкому спектру целей".

    "Это будут масштабные операции с одновременным присутствием в воздухе большого количества самолетов, принадлежащих ВВС трех стран. Так мы обеспечим нашим войскам и войскам партнеров готовность к слаженной работе как сейчас, так и в будущем", - сказал Девесон.

    Учения Red Flag Nellis и Bamboo Eagle - это крупнейшие маневры ВВС США и союзников, направленные на подготовку к высокотехнологичным конфликтам.

    Австралия США учения
