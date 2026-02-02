İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Avstraliya ABŞ-də keçirilən təlimlərə hərbi təyyarələr və yüzlərlə pilot göndərib

    Digər ölkələr
    • 02 fevral, 2026
    • 07:47
    Avstraliya ABŞ-də keçirilən təlimlərə hərbi təyyarələr və yüzlərlə pilot göndərib

    Avstraliya "Red Flag Nellis" və "Bamboo Eagle 26-1" təlimlərində iştirak etmək üçün ABŞ-yə 6 hərbi təyyarə və 220-dən çox pilot göndərib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Avstraliya Müdafiə Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub.

    "Avstraliya Hərbi Hava Qüvvələri altı ədəd "F-35A Lightning II" və "E-7A Wedgetail" təyyarəsini, həmçinin 227 pilotu Nevada ştatındakı "Nellis" aviabazasına hava döyüşlərinə hazırlıq təlimlərində iştirak etmək üçün köçürüb. Təlimlərdə ABŞ və Böyük Britaniyanın hərbi pilotları da iştirak edəcək", - deyə məlumatda bildirilib.

    Təkcə təyyarə heyətlərini deyil, həm də komandanlıq və idarəetmə üzrə taktiki qrupu özündə birləşdirən Avstraliya kontingentinin komandiri Metyu Deveson vurğulayıb ki, manevrlər zamanı Avstraliya, ABŞ və Britaniya hərbçiləri inteqrasiya bacarıqlarını məşq etməyi və əsas müttəfiqlər və tərəfdaşlarla qarşılıqlı fəaliyyət qabiliyyətini gücləndirməyi planlaşdırırlar.

    O qeyd edib ki, təlimlər zamanı həm quru, həm də okean üzərində geniş spektrli hədəflərə zərbələr endirməklə uzaq məsafəli uçuşlar həyata keçiriləcək.

    "Bu, üç ölkənin Hərbi Hava Qüvvələrinə məxsus çox sayda təyyarənin eyni vaxtda havada olduğu genişmiqyaslı əməliyyatlar olacaq. Beləliklə, biz öz qoşunlarımızın və tərəfdaşlarımızın həm indi, həm də gələcəkdə əlaqəli fəaliyyətə hazır olmasını təmin edəcəyik", - deyə Deveson bildirib.

    "Red Flag Nellis" və "Bamboo Eagle" təlimləri ABŞ Hərbi Hava Qüvvələri və müttəfiqlərinin yüksək texnologiyalı münaqişələrə hazırlığına yönəlmiş ən böyük manevrlərdir.

    Avstraliya HHQ Təlim
    Австралия направила на учения в США военные самолеты и сотни пилотов

    Son xəbərlər

    08:11

    Həftənin ilk günü Bakının bəzi yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    08:05

    "Bitcoin"in qiyməti 2025-ci ilin aprelindən bəri ilk dəfə 75 min dollardan aşağı düşüb

    Maliyyə
    07:47

    Avstraliya ABŞ-də keçirilən təlimlərə hərbi təyyarələr və yüzlərlə pilot göndərib

    Digər ölkələr
    07:22

    Ümumi təhsil müəssisələrində qış tətili başa çatıb

    Elm və təhsil
    06:46

    Tramp Kennedi Mərkəzinin təmir işləri üçün bağlandığını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    06:23

    Venesuela mayeləşdirilmiş neft qazının ilk partiyasını ixrac edib

    Digər ölkələr
    05:51
    Foto

    Nyu-Yorkda dondurucu soyuqlar səbəbindən 14 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    05:19

    Sorğu: Yaponiyada hakim koalisiya parlamentdə 465 yerdən 300-nü əldə edəcək

    Digər ölkələr
    04:50

    "Kommersant": Rusiya servislərindən məlumat sızmasının həcmi bir ildə 1,5 dəfə artıb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti