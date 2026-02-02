Токаев посетит с государственным визитом Пакистан
02 февраля, 2026
- 08:11
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 3-4 февраля посетит с государственным визитом Пакистан.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе Акорды.
Согласно информации, в рамках визита состоятся переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и президентом этой страны Асифом Али Зардари. В ходе встреч будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Ожидается, что Токаев примет участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума.
В регионе
