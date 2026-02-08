Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    AP: Трамп привлек военных США к дипломатическим усилиям по Ирану и Украине

    Другие страны
    • 08 февраля, 2026
    • 04:20
    AP: Трамп привлек военных США к дипломатическим усилиям по Ирану и Украине

    Президент США Дональд Трамп отошел от традиционных дипломатических методов, решив привлечь министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла к переговорам по Украине и главу Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера к переговорам с Ираном в Омане.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Associated Press (AP).

    Обе линии переговоров находятся в зоне ответственности зятя американского лидера Джареда Кушнера и спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, напоминает агентство.

    Решение вовлечь в дипломатический процесс военачальников может быть продиктовано их опытом и знаниями или наличием нужных связей, а также может служить способом дать участникам переговоров понять, что США в случае необходимости будут готовы прибегнуть к более жестким методам. Кроме того, этот шаг свидетельствует об отходе администрации Трампа от традиционных методов ведения внешней политики и дипломатии, считает AP.

    По его сведениям, Дрисколлу на трехсторонних переговорах в Абу-Даби была отведена роль посредника между украинской делегацией и представителями администрации Трампа - Уиткоффом и Кушнером. Помимо него, в столицу ОАЭ был направлен глава Европейского командования Вооруженных сил США Алексус Гринкевич. Как отмечается, его участие помогло США и РФ договориться о возобновлении диалога между военными на высоком уровне.

    AP: Tramp ABŞ hərbçilərini İran və Ukrayna üzrə diplomatik səylərə cəlb edib
