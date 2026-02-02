İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış”
    Tokayev Pakistana dövlət səfəri edəcək

    Region
    • 02 fevral, 2026
    • 08:31
    Tokayev Pakistana dövlət səfəri edəcək

    Qazaxıstan Prezidenti Kasım-Jomart Tokayev 3-4 fevral tarixlərində Pakistana dövlət səfəri edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Akorda"nın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Məlumata görə, səfər çərçivəsində Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şərif və ölkə prezidenti Asif Əli Zərdari ilə danışıqlar aparılacaq. Görüşlər zamanı siyasi, ticarət-iqtisadi və mədəni-humanitar əməkdaşlığın gücləndirilməsi perspektivləri müzakirə olunacaq.

    Tokayevin Qazaxıstan-Pakistan biznes forumunun işində iştirakı da gözlənilir.

    Qazaxıstan Pakistan səfər Tokayev
