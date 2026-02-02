İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    Azərbaycanın cüdo millilərinə yeni məşqçilər təyin olunub

    Fərdi
    • 02 fevral, 2026
    • 12:56
    Azərbaycanın cüdo millilərinə yeni məşqçilər təyin olunub

    Azərbaycanın cüdo üzrə milli komandalarına yeni məşqçilər təyin olunub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından (ACF) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, ACF istedadlı idmançıların peşəkar inkişafını dəstəkləmək, texniki-taktiki hazırlığı təkmilləşdirmək və fiziki hərəkətlərin icrasında texniki düzgünlüyü artırmaq məqsədilə məşqçilər heyətinin gücləndirilməsi barədə qərar qəbul edib.

    Qərara əsasən, Orxan Səfərov yeniyetmə oğlanlardan ibarət, Tərlan Kərimov isə yeniyetmə qızlardan ibarət yığmanın məşqçisi vəzifəsinə təyin olunub.

    Hər iki mütəxəssis idmançı karyerasını başa vurduqdan sonra ACF-nin dəstəyi ilə peşəkar bilik və bacarıqlarını artırıb, Beynəlxalq Cüdo Federasiyasının Akademiyasını (IJF Academy) uğurla tamamlayıblar.

    Azərbaycan Cüdo Federasiyası cüdo millisində yeni məşqçi Orxan Səfərov Tərlan Kərimov

