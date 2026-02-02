İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Ötən ay 1738 hektar ərazi minalardan təmizlənib

    Daxili siyasət
    • 02 fevral, 2026
    • 12:58
    Ötən ay 1738 hektar ərazi minalardan təmizlənib

    Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı aylıq məlumat yayıb.

    ANAMA-dan "Report"a verilən məlumata görə, azad olunan ərazilərdə yanvar ayı ərzində 37 tank əleyhinə mina, 337 piyada əleyhinə mina, 1364 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.

    Həmçinin 1738.3 hektar ərazi minalardan təmizlənib.

    mina təmizləmə Tank əleyhinə mina Azad edilmiş ərazilər ANAMA hesabat
    В прошлом месяце от мин очищено более 1738 гектаров территории
    Over 1,738 hectares cleared of mines in Azerbaijan's liberated lands in Jan.

    Son xəbərlər

    14:22

    "Azərişıq" Cəbrayıl və Xankəndinin elektrik şəbəkəsini yeniləyir

    Energetika
    14:19

    Peskov: Zelenski Putinlə danışıqlar aparmaq istəyirsə, Moskvaya gələ bilər

    Region
    14:14

    Bəqai: İran ABŞ ilə danışıqların bərpası üçün diplomatik yolları araşdırır

    Region
    14:13

    Yanvar ayında 48 aptekdə yoxlama keçirilib, 7-də nöqsan aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    14:12

    Azərbaycanın boks millisi 2026-cı ilin ilk təlim-məşq toplanışına start verib

    Fərdi
    14:08

    Lebron Ceyms mütləq rekord müəyyənləşdirib

    Komanda
    14:08

    SOCAR İstiqrazı sahiblərinin qazancı 19 milyon dolları ötüb

    Maliyyə
    13:55

    Niderland vətəndaşı Ermənistanda həbs edilib

    Region
    13:35

    Maksim Medvedev: "Qarabağ" İngiltərə klublarına qarşı yüksək tempdə oynamağa hazır deyil"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti