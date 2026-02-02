Ötən ay 1738 hektar ərazi minalardan təmizlənib
Daxili siyasət
- 02 fevral, 2026
- 12:58
Azərbaycan Minatəmizləmə Agentliyi (ANAMA) işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən humanitar minatəmizləmə əməliyyatları ilə bağlı aylıq məlumat yayıb.
ANAMA-dan "Report"a verilən məlumata görə, azad olunan ərazilərdə yanvar ayı ərzində 37 tank əleyhinə mina, 337 piyada əleyhinə mina, 1364 partlamamış hərbi sursat (PHS) aşkarlanıb və zərərsizləşdirilib.
Həmçinin 1738.3 hektar ərazi minalardan təmizlənib.
Son xəbərlər
14:22
"Azərişıq" Cəbrayıl və Xankəndinin elektrik şəbəkəsini yeniləyirEnergetika
14:19
Peskov: Zelenski Putinlə danışıqlar aparmaq istəyirsə, Moskvaya gələ bilərRegion
14:14
Bəqai: İran ABŞ ilə danışıqların bərpası üçün diplomatik yolları araşdırırRegion
14:13
Yanvar ayında 48 aptekdə yoxlama keçirilib, 7-də nöqsan aşkarlanıbSağlamlıq
14:12
Azərbaycanın boks millisi 2026-cı ilin ilk təlim-məşq toplanışına start veribFərdi
14:08
Lebron Ceyms mütləq rekord müəyyənləşdiribKomanda
14:08
SOCAR İstiqrazı sahiblərinin qazancı 19 milyon dolları ötübMaliyyə
13:55
Niderland vətəndaşı Ermənistanda həbs edilibRegion
13:35