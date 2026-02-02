В прошлом месяце от мин очищено более 1738 гектаров территории
Внутренняя политика
- 02 февраля, 2026
- 13:14
Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало ежемесячную информацию о проведенных операциях по разминированию на освобожденных территориях.
Как сообщили Report в ANAMA, в течение января на освобожденных территориях было обезврежено 37 противотанковых, 337 противопехотных мин, 1364 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).
Также от мин очищено 1738,3 гектара территории.
