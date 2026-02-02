Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах День молодежи Азербайджана
    В прошлом месяце от мин очищено более 1738 гектаров территории

    Внутренняя политика
    • 02 февраля, 2026
    • 13:14
    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) опубликовало ежемесячную информацию о проведенных операциях по разминированию на освобожденных территориях.

    Как сообщили Report в ANAMA, в течение января на освобожденных территориях было обезврежено 37 противотанковых, 337 противопехотных мин, 1364 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ).

    Также от мин очищено 1738,3 гектара территории.

    Ötən ay 1738 hektar ərazi minalardan təmizlənib
    Over 1,738 hectares cleared of mines in Azerbaijan's liberated lands in Jan.
