    Mardində ev yanıb, ölənlər və yaralananlar var

    Region
    02 fevral, 2026
    12:52
    Mardində ev yanıb, ölənlər və yaralananlar var

    Türkiyənin Mardin əyalətinin Akyazı kəndində evdə baş verən yanğın nəticəsində iki nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb.

    "Report" xəbər verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.

    Bildirilib, yanğın fevralın 2-də səhər saatlarında baş verib. Hadisə yerinə yanğınsöndürən, tibbi yardım və jandarma göndərilib.

    Məlumata görə, tüstüdən zəhərlənən Hamit Kuzu və həyat yoldaşı Azize Kuzunun öldüyü müəyyən edilib.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

