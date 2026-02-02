Mardində ev yanıb, ölənlər və yaralananlar var
Region
02 fevral, 2026
12:52
Türkiyənin Mardin əyalətinin Akyazı kəndində evdə baş verən yanğın nəticəsində iki nəfər ölüb, iki nəfər yaralanıb.
"Report" xəbər verir ki, məlumatı "Haber Global" yayıb.
Bildirilib, yanğın fevralın 2-də səhər saatlarında baş verib. Hadisə yerinə yanğınsöndürən, tibbi yardım və jandarma göndərilib.
Məlumata görə, tüstüdən zəhərlənən Hamit Kuzu və həyat yoldaşı Azize Kuzunun öldüyü müəyyən edilib.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
