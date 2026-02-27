"Təməl" memarlıq müsabiqəsinin qalibləri müəyyənləşib
Daxili siyasət
- 27 fevral, 2026
- 19:08
"Təməl" memarlıq müsabiqəsi çərçivəsində 245 layihə nəzərdən keçirilib.
"Report" xəbər verir k, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədrinin müavini, "Təməl" memarlıq müsabiqəsinin münsiflər heyətinin sədri İlqar İsbatov qaliblərin mükafatlandırma mərasimindən əvvəl jurnalistlərə açıqlamnasında deyib.
"Bu layihələrdən 82-si münsiflərin müzakirəsinə təqdim olunub", - sədr müavini bildirib.
Onun sözlərinə görə, müsabiqədə 6 nominasiya üzrə 15 qalib müəyyənləşib: "9 nominasiya üzrə isə 2-ci dərəcəli diplom təqdim edilib".
Son xəbərlər
20:16
Foto
Azərbaycanın 3 qılıncoynadanı Avropa birinciliyində ilk səkkizliyə daxil olublarFərdi
20:11
"Xocalıya ədalət" videoçarxları Lüksemburqda 97 rəqəmsal ekranda yayımlanıbXarici siyasət
20:05
Aybəniz Babayeva Fransada keçirilən Qran-Pridə gümüş medal əldə edibFərdi
19:52
Premyer Liqa: "Zirə" səfərdə "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlibFutbol
19:51
Rubio gələn həftə İsrailə səfər edəcəkDigər ölkələr
19:51
"Təməl" Memarlıq Mükafatının təqdimetmə mərasimi keçirilibDaxili siyasət
19:46
Foto
Mərakeşin paytaxtında Xocalı soyqırımı ilə bağlı sərgi keçirilibXarici siyasət
19:42
Foto
Samir Nuriyev Efiopiyanın XİN başçısını WUF13-ə hazırlıq işləri barədə məlumatlandırıbDaxili siyasət
19:37