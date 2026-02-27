İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Daxili siyasət
    • 27 fevral, 2026
    • 19:08
    Təməl memarlıq müsabiqəsinin qalibləri müəyyənləşib

    "Təməl" memarlıq müsabiqəsi çərçivəsində 245 layihə nəzərdən keçirilib.

    "Report" xəbər verir k, bunu Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədrinin müavini, "Təməl" memarlıq müsabiqəsinin münsiflər heyətinin sədri İlqar İsbatov qaliblərin mükafatlandırma mərasimindən əvvəl jurnalistlərə açıqlamnasında deyib.

    "Bu layihələrdən 82-si münsiflərin müzakirəsinə təqdim olunub", - sədr müavini bildirib.

    Onun sözlərinə görə, müsabiqədə 6 nominasiya üzrə 15 qalib müəyyənləşib: "9 nominasiya üzrə isə 2-ci dərəcəli diplom təqdim edilib".

    Memarlıq müsabiqə qalib

