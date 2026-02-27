Voleybol üzrə Yüksək Liqada UNEC və "Turan" qələbə qazanıb
Komanda
- 27 fevral, 2026
- 19:08
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında XV turun daha iki oyunu baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, UNEC "Gənclər" komandasını 3:0 (25:7, 25:15, 25:8) hesabı ilə üstələyib.
"Turan" isə səfərdə "Milli Aviasiya Akademiyası"na qalib gəlib - 3:2 (23:25, 23:25, 25:18, 25:20, 15:6)
Xatırladaq ki, XV turda daha əvvəl "Abşeron" "Murov Az Terminal"ı (3:1),"DH Volley" "Gəncə"ni (3:2) məğlub edib.
Son xəbərlər
20:16
Foto
Azərbaycanın 3 qılıncoynadanı Avropa birinciliyində ilk səkkizliyə daxil olublarFərdi
20:11
"Xocalıya ədalət" videoçarxları Lüksemburqda 97 rəqəmsal ekranda yayımlanıbXarici siyasət
20:05
Aybəniz Babayeva Fransada keçirilən Qran-Pridə gümüş medal əldə edibFərdi
19:52
Premyer Liqa: "Zirə" səfərdə "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlibFutbol
19:51
Rubio gələn həftə İsrailə səfər edəcəkDigər ölkələr
19:51
Foto
"Təməl" Memarlıq Mükafatının təqdimetmə mərasimi keçirilibDaxili siyasət
19:46
Foto
Mərakeşin paytaxtında Xocalı soyqırımı ilə bağlı sərgi keçirilibXarici siyasət
19:42
Foto
Samir Nuriyev Efiopiyanın XİN başçısını WUF13-ə hazırlıq işləri barədə məlumatlandırıbDaxili siyasət
19:37