    • 27 fevral, 2026
    • 19:14
    Britaniya diplomatik missiya əməkdaşlarını İrandan geri çağırıb

    Böyük Britaniya hökuməti İrandakı diplomatik missiyalarının əməkdaşlarını geri çağırmaq barədə sərəncam verib.

    "Report" "Sky News"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumat Britaniya hökumətinin saytında dərc olunub.

    Məlumatda bildirilib ki, bu müvəqqəti ehtiyat tədbiridir və təhlükəsizlik məqsədilə qəbul edilib.

    "Mövcud təhlükəsizlik vəziyyəti ilə əlaqədar biz preventiv tədbir gördük və britaniyalı əməkdaşları İrandan müvəqqəti geri çağırdıq", - məlumatda qeyd olunub.

    Bu gün daha əvvəl ABŞ Dövlət Departamenti İsraildəki diplomatik missiyasının fövqəladə məsələlərə cəlb olunmayan əməkdaşlarına və onların ailə üzvlərinə ölkəni tərk etməyə icazə verib.

