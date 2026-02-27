Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Британия отозвала сотрудников дипмиссий из Ирана

    Другие страны
    • 27 февраля, 2026
    • 19:11
    Британия отозвала сотрудников дипмиссий из Ирана

    Правительство Великобритании распорядилось отозвать сотрудников своих дипломатических миссии из Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на Sky News, сообщение опубликовано на сайте британского правительства.

    В сообщении говорится, что это временная мера предосторожности и принята из соображений безопасности.

    "В связи со сложившейся ситуацией в области безопасности мы приняли превентивную меру и временно отозвали британских сотрудников из Ирана", - говорится в сообщении.

    Напомним, накануне состоялись очередные переговоры делегаций США и Ирана по его ядерной программе. Переговоры завершились без достижения соглашения.

    Ранее сегодня Государственный департамент США разрешил выезд из Израиля сотрудникам своей дипмиссии, не задействованных в экстренных вопросах, и членам их семей.

    Великобритания Иран вызов дипмиссии безопасность
    Britaniya diplomatik missiya əməkdaşlarını İrandan geri çağırıb

    Последние новости

    19:37
    Фото

    В столице Марокко представили выставку о Ходжалинском геноциде

    Внешняя политика
    19:18

    Москва выразила протест послу Финляндии на фоне инцидента с сожжением флага РФ

    Другие страны
    19:11

    Британия отозвала сотрудников дипмиссий из Ирана

    Другие страны
    19:03

    Азербайджан и Туркменистан провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    18:57
    Фото

    Баку и Ашхабад обсудили расширение торгово-экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    18:48
    Фото

    Согласовано ускорение ввода в эксплуатацию крупнейшей в регионе СЭС "Билясувар"

    Энергетика
    18:42
    Видео

    Премьер Эфиопии поблагодарил президента Азербайджана на азербайджанском языке

    Внешняя политика
    18:31

    Эми Карлон: США стремятся вывести отношения с Азербайджаном на новый уровень

    Внешняя политика
    18:26

    Киберполиция задержала подозреваемого в кибершантаже студентов-юристов

    Происшествия
    Лента новостей