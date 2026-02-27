Британия отозвала сотрудников дипмиссий из Ирана

Правительство Великобритании распорядилось отозвать сотрудников своих дипломатических миссии из Ирана.

Как передает Report со ссылкой на Sky News, сообщение опубликовано на сайте британского правительства.

В сообщении говорится, что это временная мера предосторожности и принята из соображений безопасности.

"В связи со сложившейся ситуацией в области безопасности мы приняли превентивную меру и временно отозвали британских сотрудников из Ирана", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне состоялись очередные переговоры делегаций США и Ирана по его ядерной программе. Переговоры завершились без достижения соглашения.

Ранее сегодня Государственный департамент США разрешил выезд из Израиля сотрудникам своей дипмиссии, не задействованных в экстренных вопросах, и членам их семей.