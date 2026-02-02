İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    İTV-nin Yayım Şurasına yeni üzvlər seçilib

    Milli Məclis
    • 02 fevral, 2026
    • 12:52
    İTV-nin Yayım Şurasına yeni üzvlər seçilib

    Milli Məclis İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Yayım Şurasına yeni namizədlərin seçilməsini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin yaz sessiyasının bugünkü plenar iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

    Qeyd edilib ki, "İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti Yayım Şurasının üzvlüyünə namizədlikləri irəli sürülmüş şəxslərin seçilməsi məsələsi"nə əsasən, Yayım Şurasına idman federasiyaları tərəfindən Azərbaycan Cüdo Federasiyasının İcraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu, Şahmat üzrə qadınlar yığma komandasının kapitanı İlahə Qədimovanın namizədliyi irəli sürülüb.

    Dini konfessiyalar tərəfindən isə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin birinci müavini Salman Musayev, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Aparat rəhbəri Simran Həsənov namizəd kimi təqdim edilib.

    Sənədə əsasən, Yayım Şurasında yaradıcılıq təşkilatları tərəfindən Bəstəkarlar İttifaqının İdarə heyətinin üzvü Həcərxanım Babayeva və Azərbaycan Milli Konservatoriyasının dosenti Aytən Babayevanın namizədliyi irəli sürülüb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Cüdo Federasiyasının İcraçı vitse-prezidenti Rəşad Rəsullu, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi sədrinin birinci müavini Salman Musayev, yaradıcılıq təşkilatları tərəfindən Bəstəkarlar İttifaqının İdarə heyətinin üzvü Həcərxanım Babayeva şuraya üzv seçiliblər.

    Yayım Şurasının üzvlərinin səlahiyyət müddəti 6 ildir.

    Layihə müzakirələrdən sonra səsverməyə çıxarılaraq bir oxunuşda qəbul edilib.

    Son xəbərlər

    14:22

    "Azərişıq" Cəbrayıl və Xankəndinin elektrik şəbəkəsini yeniləyir

    Energetika
    14:19

    Peskov: Zelenski Putinlə danışıqlar aparmaq istəyirsə, Moskvaya gələ bilər

    Region
    14:14

    Bəqai: İran ABŞ ilə danışıqların bərpası üçün diplomatik yolları araşdırır

    Region
    14:13

    Yanvar ayında 48 aptekdə yoxlama keçirilib, 7-də nöqsan aşkarlanıb

    Sağlamlıq
    14:12

    Azərbaycanın boks millisi 2026-cı ilin ilk təlim-məşq toplanışına start verib

    Fərdi
    14:08

    Lebron Ceyms mütləq rekord müəyyənləşdirib

    Komanda
    14:08

    SOCAR İstiqrazı sahiblərinin qazancı 19 milyon dolları ötüb

    Maliyyə
    13:55

    Niderland vətəndaşı Ermənistanda həbs edilib

    Region
    13:35

    Maksim Medvedev: "Qarabağ" İngiltərə klublarına qarşı yüksək tempdə oynamağa hazır deyil"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti