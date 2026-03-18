İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.03.2026)

    Maliyyə
    • 18 mart, 2026
    • 09:06
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.03.2026)

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.

    "Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9621 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,4 % azalaraq 2,0626 manat təşkil edib.

    Valyuta

    Məzənnə

    1 ABŞ dolları

    1,7000

    1 Avro

    1,9621

    100 Rusiya rublu

    2,0626

    1 Avstraliya dolları

    1,2095

    1 Belarus rublu

    0,5810

    1 BƏƏ dirhəmi

    0,4628

    100 Cənubi Koreya vonu

    0,1144

    1 Çexiya kronu

    0,0803

    1 Çin yuanı

    0,2470

    1 Danimarka kronu

    0,2626

    1 Gürcü larisi

    0,6266

    1 Honq Konq dolları

    0,2169

    1 Hindistan rupisi

    0,0184

    1 İngilis funt sterlinqi

    2,2718

    10 000 İran rialı

    -

    1 İsveç kronu

    0,1834

    1 İsveçrə frankı

    2,1649

    1 İsrail şekeli

    0,5492

    1 Kanada dolları

    1,2408

    1 Küveyt dinarı

    5,5432

    100 Qazaxıstan təngəsi

    0,3527

    1 Qətər rialı

    0,4663

    1 Qırğız somu

    0,0194

    100 Macarıstan forinti

    0,5050

    1 Moldova leyi

    0,0973

    1 Norveç kronu

    0,1775

    100 Özbək somu

    0,0140

    100 Pakistan rupisi

    0,6084

    1 Polşa zlotası

    0,4604

    1 Rumıniya leyi

    0,3852

    1 Serbiya dinarı

    0,0167

    1 Sinqapur dolları

    1,3320

    1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı

    0,4528

    1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)

    2,3123

    Türk lirəsi

    0,0385

    Türkmənistan manatı

    0,4857

    Ukrayna Qrivnası

    0,0388

    Yapon yeni

    1,0705

    Yeni Zelandiya dolları

    0,9966

    Qızıl

    8478,7160

    Gümüş

    133,6175

    Platin

    3583,3365

    Palladium

    2697,9000
    Azərbaycan manatı ABŞ dolları
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2026)

    Son xəbərlər

    09:53

    Dani Danon: İranda ölkənin kursunu dəyişməyə qadir liderlər var

    Digər ölkələr
    09:49

    Azərbaycanda bayram günlərində banklar və "Azərpoçt" fəaliyyət göstərəcək

    Maliyyə
    09:48

    Azərbaycanın 16 yeniyetmə qız cüdoçusu Türingiya Kubokunda iştirak edəcək

    Fərdi
    09:44

    Qırğızıstan Milli Bankının sədri istefa verib

    Region
    09:36
    Foto
    Video

    Azərbaycandan İrana növbəti humanitar yardım yola salınıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    09:34

    Azərbaycan nefti 1 %-ə yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    09:33

    Xaçmazda maşın piyadanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:31

    Şimali Baltik Səkkizliyi ölkələrinin XİN nümayəndələri Ermənistandan Azərbaycana yollanıblar

    Xarici siyasət
    09:24

    Hövsan və Şüvəlan qəsəbələrində işıq olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti