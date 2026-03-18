Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.03.2026)
- 18 mart, 2026
- 09:06
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % artaraq 1,9621 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 1,4 % azalaraq 2,0626 manat təşkil edib.
Valyuta
Məzənnə
1 ABŞ dolları
1,7000
1 Avro
1,9621
100 Rusiya rublu
2,0626
1 Avstraliya dolları
1,2095
1 Belarus rublu
0,5810
1 BƏƏ dirhəmi
0,4628
100 Cənubi Koreya vonu
0,1144
1 Çexiya kronu
0,0803
1 Çin yuanı
0,2470
1 Danimarka kronu
0,2626
1 Gürcü larisi
0,6266
1 Honq Konq dolları
0,2169
1 Hindistan rupisi
0,0184
1 İngilis funt sterlinqi
2,2718
10 000 İran rialı
-
1 İsveç kronu
0,1834
1 İsveçrə frankı
2,1649
1 İsrail şekeli
0,5492
1 Kanada dolları
1,2408
1 Küveyt dinarı
5,5432
100 Qazaxıstan təngəsi
0,3527
1 Qətər rialı
0,4663
1 Qırğız somu
0,0194
100 Macarıstan forinti
0,5050
1 Moldova leyi
0,0973
1 Norveç kronu
0,1775
100 Özbək somu
0,0140
100 Pakistan rupisi
0,6084
1 Polşa zlotası
0,4604
1 Rumıniya leyi
0,3852
1 Serbiya dinarı
0,0167
1 Sinqapur dolları
1,3320
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı
0,4528
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları)
2,3123
Türk lirəsi
0,0385
Türkmənistan manatı
0,4857
Ukrayna Qrivnası
0,0388
Yapon yeni
1,0705
Yeni Zelandiya dolları
0,9966
Qızıl
8478,7160
Gümüş
133,6175
Platin
3583,3365
Palladium
2697,9000