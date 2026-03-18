    Finance
    • 18 March, 2026
    • 09:54
    CBA currency exchange rates (18.03.2026)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.4% to 1.9621 manats, and 100 Russian rubles decreased by 1.4% to 2.0626 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    1.9621

    100 RUB (Russian ruble)

    2.0626

    1 AUD (Australian dollar)

    1.2095

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5810

    1 BGN (Bulgarian lev)

    0.4628

    1 AED (UAE dirham)

    0.1144

    100 KRW (South Korean won)

    0.0803

    1 CZK (Czech koruna)

    0.2470

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2626

    1 DKK (Danish krone)

    0.6266

    1 GEL (Georgian lari)

    0.2169

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.0184

    1 INR (Indian rupee)

    2.2718

    1 GBP (British pound)

    -

    10,000 IRR (Iranian rial)

    0.1834

    1 SEK (Swedish krona)

    2.1649

    1 CHF (Swiss franc)

    0.5492

    1 ILS (Israeli shekel)

    1.2408

    1 CAD (Canadian dollar)

    5.5432

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    0.3527

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.4663

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.0194

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.5050

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.0973

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1775

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.0140

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.6084

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.4604

    1 PLN (Polish złoty)

    0.3852

    1 RON (Romanian leu)

    0.0167

    1 RSD (Serbian dinar)

    1.3320

    1 SGD (Singapore dollar)

    0.4528

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    2.3123

    1 SDR (IMF)

    0.0385

    1 TRY (Turkish lira)

    0.4857

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.0388

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    1.0705

    100 JPY (Japanese yen)

    0.9966

    1 NZD (New Zealand dollar)

    8,478.7160

    Gold (1 ounce)

    133.6175

    Silver (1 ounce)

    3,583.3365

    Platinum (1 ounce)

    2,697.9000

    Palladium (1 ounce)

    1.7000
    Central Bank of Azerbaijan Azerbaijani manat US dollar
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.03.2026)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2026)

