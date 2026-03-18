CBA currency exchange rates (18.03.2026)
- 18 March, 2026
- 09:54
According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro went down by 0.4% to 1.9621 manats, and 100 Russian rubles decreased by 1.4% to 2.0626 manats.
|
Currency
|
Exchange rates
|
1 USD (US dollar)
|
1.7000
|
1 EUR (Euro)
|
1.9621
|
100 RUB (Russian ruble)
|
2.0626
|
1 AUD (Australian dollar)
|
1.2095
|
1 BYN (Belarusian ruble)
|
0.5810
|
1 BGN (Bulgarian lev)
|
0.4628
|
1 AED (UAE dirham)
|
0.1144
|
100 KRW (South Korean won)
|
0.0803
|
1 CZK (Czech koruna)
|
0.2470
|
1 CNY (Chinese yuan)
|
0.2626
|
1 DKK (Danish krone)
|
0.6266
|
1 GEL (Georgian lari)
|
0.2169
|
1 HKD (Hong Kong dollar)
|
0.0184
|
1 INR (Indian rupee)
|
2.2718
|
1 GBP (British pound)
|
-
|
10,000 IRR (Iranian rial)
|
0.1834
|
1 SEK (Swedish krona)
|
2.1649
|
1 CHF (Swiss franc)
|
0.5492
|
1 ILS (Israeli shekel)
|
1.2408
|
1 CAD (Canadian dollar)
|
5.5432
|
1 KWD (Kuwaiti dinar)
|
0.3527
|
1 KZT (Kazakhstani tenge)
|
0.4663
|
1 QAR (Qatari riyal)
|
0.0194
|
1 KGS (Kyrgyzstani som)
|
0.5050
|
100 HUF (Hungarian forint)
|
0.0973
|
1 MDL (Moldovan leu)
|
0.1775
|
1 NOK (Norwegian krone)
|
0.0140
|
100 UZS (Uzbekistani som)
|
0.6084
|
100 PKR (Pakistani rupee)
|
0.4604
|
1 PLN (Polish złoty)
|
0.3852
|
1 RON (Romanian leu)
|
0.0167
|
1 RSD (Serbian dinar)
|
1.3320
|
1 SGD (Singapore dollar)
|
0.4528
|
1 SAR (Saudi Arabian riyal)
|
2.3123
|
1 SDR (IMF)
|
0.0385
|
1 TRY (Turkish lira)
|
0.4857
|
1TMT (New Turkmenistan Manat)
|
0.0388
|
1 UAH (Ukrainian hryvnia)
|
1.0705
|
100 JPY (Japanese yen)
|
0.9966
|
1 NZD (New Zealand dollar)
|
8,478.7160
|
Gold (1 ounce)
|
133.6175
|
Silver (1 ounce)
|
3,583.3365
|
Platinum (1 ounce)
|
2,697.9000
|
Palladium (1 ounce)
|
1.7000