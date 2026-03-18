    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2026)

    Финансы
    • 18 марта, 2026
    • 09:16
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (18.03.2026)

    По данным Центрального банка Азербайджана, курс доллара по отношению к манату не изменился, оставшись на уровне 1,7 маната.

    Как сообщает Report, курс евро повысился на 0,4%, до 1,9621 маната, а курс 100 российских рублей упал на 1,4%, до 2,0626 маната.

    Валюта

    Курс

    1 доллар США

    1,7000

    1 евро

    1,9621

    100 российских рублей

    2,0626

    1 австралийский доллар

    1,2095

    1 белорусский рубль

    0,5810

    1 дирхам ОАЭ

    0,4628

    100 южнокорейских вон

    0,1144

    1 чешская крона

    0,0803

    1 китайский юань

    0,2470

    1 датская крона

    0,2626

    1 грузинский лари

    0,6266

    1 гонконгский доллар

    0,2169

    1 индийская рупия

    0,0184

    1 британский фунт

    2,2718

    10 000 иранских риалов

    -

    1 шведская крона

    0,1834

    1 швейцарский франк

    2,1649

    1 израильский шекель

    0,5492

    1 канадский доллар

    1,2408

    1 кувейтский динар

    5,5432

    100 казахстанских тенге

    0,3527

    1 катарский риал

    0,4663

    1 киргизский сом

    0,0194

    100 венгерских форинтов

    0,5050

    1 молдавский лей

    0,0973

    1 норвежская крона

    0,1775

    100 узбекских сомов

    0,0140

    100 пакистанских рупий

    0,6084

    1 польский злотый

    0,4604

    1 румынский лей

    0,3852

    1 сербский динар

    0,0167

    1 сингапурский доллар

    1,3320

    1 Риал Саудовской Аравии

    0,4528

    1 СПЗ (специальные права заимствования МВФ)

    2,3123

    1 Турецкая лира

    0,0385

    1 Туркменский манат

    0,4857

    1 Украинская гривна

    0,0388

    100 Японских йен

    1,0705

    1 Новозеландский доллар

    0,9966

    Золото

    8478,7160

    Серебро

    133,6175

    Платина

    3583,3365

    Палладий

    2697,9000
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (18.03.2026)
    Ты - Король

