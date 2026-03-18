    • 18 mart, 2026
    • 09:36
    Azərbaycandan İrana növbəti humanitar yardım yola salınıb - YENİLƏNİB

    Azərbaycandan İrana göndərilən növbəti humanitar yardım yola salınıb.

    "Report" xəbər verir ki, yolasalmada iştirak edən İranın Azərbaycandakı səfiri Müctəba Dəmirçilu göndərilən humanitar yardım üçün Azərbaycana təşəkkür edib.

    "Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edirəm ki, İrana bu cür vəziyyətdə humanitar yardım göstərib. Bu da bizim müştərək mədəniyyətimizdən xəbər verir. Novruz bayramı ərəfəsində bu xoş niyyət olduqca təqdirəlayiqdir. Çox xoş və sevindirici haldır ki, yardıma ilk olaraq Azərbaycan qoşuldu. Bu da bizim üçün olduqca əhəmiyyətlidir", - səfir bildirib.

    Qeyd edək ki, bundan əvvəlki Azərbaycandan İrana ilk humanitar yardım martın 10-da yola salınıb. Humanitar yardımın tərkibində 30 tona yaxın qida məhsulları, o cümlədən 10 ton un, 6 ton düyü, 2,4 ton şəkər, 4 tondan artıq içməli su, 600 kiloqrama yaxın çay, həmçinin 2 tona yaxın dərman və tibbi ləvazimatlar olub.

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran Prezidenti Məsud Pezeşkian arasında 2026-cı il 8 mart tarixində baş tutmuş telefon danışığına əsasən, qonşu və dost İran xalqının hazırkı ehtiyaclarının təmin edilməsi məqsədilə bu gün İrana növbəti humanitar yardım yola salınır.

    "Report"un məlumatına görə, İrana göndərilən humanitar yardıma ümumi həcmi 82 ton olan müxtəlif adda ərzaq məhsulları, dərman vasitələri və tibbi ləvazimatlar daxildir.

    Bunun 76 tonu ərzaq və qida məhsulları, 4 tonu dərman vasitələri və 2 tonu isə tibbi ləvazimatlardır.

    Humanitar yardım 5 yük avtomobili (TIR) vasitəsilə göndərilir.

    Humanitar yardımın Novruz bayramı ərəfəsində göndərilməsi nəzərə alınaraq, yük avtomobillərinə müvafiq Novruz sovqatı və bayram məhsulları da əlavə olunub.

    Azərbaycandan İrana növbəti humanitar yardım yola salınıb - YENİLƏNİB
    Dani Danon: İranda ölkənin kursunu dəyişməyə qadir liderlər var

    Azərbaycanda bayram günlərində banklar və "Azərpoçt" fəaliyyət göstərəcək

    Azərbaycanın 16 yeniyetmə qız cüdoçusu Türingiya Kubokunda iştirak edəcək

    Qırğızıstan Milli Bankının sədri istefa verib

    Azərbaycan nefti 1 %-ə yaxın ucuzlaşıb

    Xaçmazda maşın piyadanı vuraraq öldürüb

    Şimali Baltik Səkkizliyi ölkələrinin XİN nümayəndələri Ermənistandan Azərbaycana yollanıblar

    Hövsan və Şüvəlan qəsəbələrində işıq olmayacaq

