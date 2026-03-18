Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи

    Внешняя политика
    • 18 марта, 2026
    • 09:13
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи

    В Иран по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева направляется очередная гуманитарная помощь.

    Как сообщает Report, на основании телефонного разговора, состоявшегося 8 марта 2026 года между президентами Азербайджана и Ирана Ильхамом Алиевым и Масудом Пезешкианом, в целях обеспечения текущих потребностей соседнего и дружественного иранского народа 18 марта в ИРИ направляется очередная партия гуманитарной помощи.

    Гумпомощь Ирану общим весом 82 тонны включает различные продовольственные товары, лекарственные средства и медицинские принадлежности. ПРи этом 76 тонн составляют продовольственные и пищевые продукты, 4 тонны - лекарственные средства и 2 тонны - медицинские принадлежности.

    Гуманитарная помощь будет доставлена в Иран 5 грузовыми автомобилями.

    С учетом того, что гуманитарная помощь отправляется в преддверии праздника Новруз, в состав гумпомощи также были включены соответствующие подарки.

    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
    Азербайджан отправил Ирану 82 тонны гуманитарной помощи
